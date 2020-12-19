В уходящем 2020 году самым актуальным аксессуаром в гардеробе каждого стала защитная маска. В наступающем году маски тоже будут в топе. Если не хочется встречать Новый год в унылом защитном шаблоне, можно своими руками создать позитивную новогоднюю маску в технике пэчворк.

Как создать эксклюзив почти из ничего?



Встретим праздник в нарядном всеоружии?



Макушку елки можно украсить бантиком



Еще несколько советов для тех, кто увлекся

Эмилия Грекова занимается лоскутным шитьем более 20 лет. В созданной ею коллекции – десятки сложнейших работ в разных техниках. Мы поставили перед мастерицей непростую задачу. Во-первых, поделиться азами пэчворка, которые помогут новичкам сделать первые шаги в этом искусстве. Во-вторых, подсказать, как в условиях карантинной изоляции создать эксклюзивные вещицы из материалов, которые можно найти не выходя из дома.Как выяснилось, для старта в пэчворке совсем не нужно тратиться на покупку дорогих материалов.– Для этого вида творчества можно приспособить практически любую ненужную одежду, – рассказывает Эмилия Грекова. – Так, вполне сгодятся мужские рубашки, джинсы и женские платья; вещи, из которых давно выросли дети. Для многих изделий – прихваток, подставок под чашки, защитных масок – больше подойдут хлопчатобумажные ткани. Они хорошо стираются и гладятся, а еще могут выдержать воздействие высокой температуры. Для мелких изделий можно использовать даже крошечные кусочки ткани. В качестве дополнительного материала подойдет хорошо сохранившееся постельное белье, куски синтепона из старой куртки, коробки из-под конфет и много другое, что кажется совсем ненужным.Итак, пробуем креативить с защитной маской.– Сначала из однотонной ткани стоит сделать маску-основу, затем нашить на нее декоративные фрагменты. Желательно объединять их по стилю и цвету, – советует Эмилия Грекова. – Один из вариантов фрагмента – аппликация или простенький сюжет. Например, цветок в народном стиле из ткани в мелкий цветочек, вручную пришитый через край. Другой вариант – сделать верхний слой маски кружевным, и тогда обычная вещь станет нарядной. Можно сделать новогоднюю маску, наложив кружева на основу другого цвета. Например, нашить кусочек синих кружев на белую основу или фрагмент белых кружев на синюю основу. Новогодняя маска будет смотреться стильно и очень празднично, если немного украсить ее бусинками.А еще мастерица рекомендует попробовать технику лоскутного шитья «боро».– Стежка делается толстыми нитями – ирисом или сложенным в несколько слоев мулине. Стежки разной длины хаотично укладываются по всему куску ткани в разных направлениях: параллельно, перпендикулярно, столбиками, с переходом в полоски, крестики. Даже неправильные стежки в технике «боро» выглядят оригинально. Получается интересный и забавный эффект, – говорит Эмилия Грекова.В этой же технике можно сделать на маске «заплатки» из кусочков ткани, которые пришиваются беспорядочными стежками к основе.Такие защитные аксессуары уместны не только в новогодние и рождественские дни. Маски хенд-мейд добавят позитива и в период январского карантина, что, согласитесь, для всех нас нелишне. Нарядные, гламурные, ироничные маски можно сделать не только для себя и своих детишек, но и порадовать ими на праздники друзей и близких.На Новый год и Рождество можно создать колоритные презенты. Например, праздничную открытку в технике пэчворк. Основой открытки станет кусок картона.– Для праздничной открытки понадобится мягкая прокладка, – рассказывает Эмилия Грекова. – Прокладкой могут послужить синтепон или сложенная в несколько слоев хлопчатобумажная ткань. На подложку накладываем кусок красивой ткани с припуском один-два сантиметра, на которой выкладываем рисунок. Для новогодней и рождественской открытки можно вырезать из ткани елочку и прикрепить ее стежком через верх, прошивая все слои ткани. А еще можно пришить мешочек с бантиком из нарядного материала – например, велюра или флиса. В мешочек нелишне поместить маленький символический подарочек. Готовую работу нужно положить на кусок картона, завернуть края ткани внутрь открытки и прикрепить их к картонке стежком через верх.Аналогично можно сделать и праздничное панно. Например, пришить к заснеженно-серебристой ткани елочку. Для елочки можно использовать ткань любого цвета. Главное – сделать деревце узнаваемым, и для этого его фрагменты нужно вырезать треугольниками. Мастерица рекомендует нарядить елочку новогодними «игрушками» – кружочками из красивой ткани, бисеринками, бусинками или пуговицами. На макушку можно прикрепить кокетливый бантик с подвеской, тесемкой или кружавчиками.К слову, декор для открытки и панно можно позаимствовать в шкатулке с детской бижутерией или нарядных детских вещичек, которые детвора уже не носит.После Нового года нас ждет карантин. Пэчворк в помощь, если вдруг захочется погрустить в четырех стенах от ничегонеделания. В конце концов, вынужденные зимние каникулы могут стать началом большого увлечения пэчворком. Главное – желание, считает Эмилия Грекова, а уж из лоскутков можно сшить что угодно: от крошечной декоративной коробочки до грандиозной настенной картины.– Для одного изделия лучше выбрать одинаковые или однородные по плотности и фактуре ткани – так они будут смотреться гармонично. Не стоит обольщаться, что мелкое изделие легче сшить, – предупреждает мастерица. – При изготовлении маленьких изделий очень важно правильно разместить каждый мельчайший фрагмент, выделив центр композиции. Чем меньше кусочки ткани, тем больше швов придется сделать, а значит, больше вероятность ошибок.Стоит подумать и об общей картинке, которую вы хотите в результате увидеть. Пэчворк –конечно, простор для безудержного творчества, но неудачное цветовое сочетание может испортить всю работу.– Например, можно сделать из квадратиков цветовую растяжку – от холодных оттенков к теплым. Можно скомпоновать однотонные и принтованные фрагменты с крупными и мелкими узорами, – предлагает Эмилия Грекова. – А можно выложить кусочки ткани так, чтобы на полотне получился настенный натюрморт – например, с роскошным букетом цветов.Дебютировать в пэчворке с нулевым опытом непросто, поэтому Эмилия Грекова советует новичкам ознакомиться с мастер-классами в интернете.