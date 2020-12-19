С 24 декабря начинает курсировать поезд №149/150 сообщением Харьков – Ворохта. Как сообщает "Укрзалізниця", поезд будет ходить через день.

Из Харькова состав будет отправляться в 12.28 и прибывать в Ворохту на следующий день в 12.02. В обратный путь поезд будет отправляться в 13.51 с прибытием в Харьков через сутки – в 13.20.По информации "Укрзалізниці", на этом поезде пассажиры смогут добраться из Харькова до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.