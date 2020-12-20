Правительство изменило порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Проект соответствующего постановления Кабмин принял 16 декабря.

Проект постановления дает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг.Кроме того, документ предусматривает недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Государственном реестре должников.Он также упрощает процедуру осмотра транспортных средств при госрегистрации, перерегистрации и снятии с учета.