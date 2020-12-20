Дочь переболела коронавирусом. Не очень тяжело, но я все равно о ней беспокоюсь. Считаю, что нужно дать организму прийти в себя, а она, едва встав с постели, тут же побежала на тренировку по бальным танцам. Говорят, болезнь коварная, и неприятные ситуации могут наступить и после выздоровления. Как вернуться к нормальной жизни, избежав при этом негативных последствий? Лидия СеменовнаВирус коварно поражает и меняет работу многих систем организма, поэтому следует быть внимательным к уровню нагрузок и стрессу, чтобы не навредить здоровью еще больше, пишет на сайте Liga.net старший научный сотрудник отдела сигнальных систем клетки Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, кандидат биологических наук Александр Скороход.
Гиподинамия вредит организму
Возвращаться к физической активности после коронавируса следует осторожно и постепенно. Учитывая огромный спектр проявлений симптомов у людей с Covid-19, универсальных рекомендаций возвращения к активности пока не существует. С одной стороны, в период выздоровления важно минимизировать время, проведенное совсем без движения, а с другой – не перегрузить организм.
Важно возвращаться к физнагрузкам еще и потому, что общее состояние организма может значительно ухудшиться из-за целого букета нарушений, которые сопровождают гиподинамию.
Всемирная организация здравоохранения объясняет, что физические нагрузки нужны как для полноценной работы иммунной системы, так и поддержания тонуса опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем организма. Впрочем, после болезни человек должен учитывать свое общее состояние, советы врача, а также руководствоваться принципами здравого смысла.
Недавно американские ученые совместно с клиницистами разработали ряд рекомендаций.
Когда начинать возвращать себя в форму
Ученые Королевского госпиталя Бромптон подчеркивают необходимость длительного отдыха после заражения: десять и более дней с момента появления симптомов и семь дней после их исчезновения. Однако эти рекомендации не касаются тех, кто имел тяжелые проявления заболевания.
Недавно специалисты Больницы специальной хирургии (HSS) Института спортивной медицины в Нью-Йорке опубликовали ряд принципов и советов насчет того, как возвращаться к упражнениям после Covid-19 легкой и средней тяжести. Рекомендации касаются шести основных категорий пациентов.
Людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы вследствие Covid-19 рекомендуется начинать с упражнений низкой интенсивности, а также больше двигаться вообще, что уменьшит риск образования тромбов.
Тем, кто имел серьезные проблемы с дыхательной системой (пневмонию, например) советуют избегать нагрузок, по крайней мере, неделю после исчезновения симптомов, постепенно возвращаясь к физактивности, контролируя интенсивность и глубину своего дыхания.
Пациентам, у которых были проблемы с сердцем, рекомендуют не спешить возвращаться к нагрузкам как минимум 2–3 недели после прекращения симптомов. При этом желательно, чтобы уровень нагрузок контролировал кардиолог.
Тем, кто имел осложнения, например, миокардит, следует быть еще более бдительными и воздержаться от значительной физической активности в течение 3–6 месяцев.
Людям, у которых были желудочно-кишечные расстройства из-за Covid-19 (рвота, тошнота, диарея, потеря аппетита) при постепенном возвращении к упражнениям советуют потреблять достаточное количество жидкости и внимательно относиться к своему рациону.
Пациентам, имевшим нарушения, связанные с опорно-двигательным аппаратом (боли в суставах и мышцах), следует постепенно возвращаться к физическим упражнениям, прежде чем выполнять такие же нагрузки, которые были до Covid-19.
Тем, у кого не было особых симптомов во время Covid-19, рекомендуют возвращаться к физической активности, снизив ее вначале до 50% от обычной интенсивности. Это в том случае, если в течение недели после негативного теста на SARS-CoV-2 никаких известных симптомов не наблюдается.
К какой бы из категорий не принадлежал пациент, прежде чем приступать к физическим нагрузкам, следует посоветоваться с врачом.
В чем состоит правило 50-30-20-10?
Опыт пандемии коронавируса показывает, что люди, которые перенесли Covid-19 любой степени тяжести, требуют внимательного наблюдения в течение первых 3–6 месяцев после возвращения к физическим нагрузкам.
– На начальных этапах возвращения к физической активности после выздоровления от легкой формы коронавирусной инфекции ученые рекомендуют соблюдать правило 50/30/20/10, – говорит Александр Скороход. – По этому правилу объем тренировочной нагрузки в первую неделю после болезни должен составлять на 50% меньше уровня физической нагрузки до болезни, а в течение следующих трех недель – на 30%, 20% и 10% меньше.
Ученые также советуют начинать с небольших нагрузок, давая достаточно времени на отдых и постепенно переходя к ежедневным физнагрузкам. Также постепенно следует увеличивать продолжительность и интенсивность тренировок. В зависимости от тяжести заболевания постепенное возвращение к физической активности может происходить в течение не только нескольких недель, но и месяцев.
Авторы рекомендаций отмечают, что каждый пациент с Covid-19 уникален – как в проявлениях болезни, так и в скорости выздоровления. Поэтому пока не существует единого алгоритма, который бы можно было применить для всех пациентов.