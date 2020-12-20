Дочь переболела коронавирусом. Не очень тяжело, но я все равно о ней беспокоюсь. Считаю, что нужно дать организму прийти в себя, а она, едва встав с постели, тут же побежала на тренировку по бальным танцам. Говорят, болезнь коварная, и неприятные ситуации могут наступить и после выздоровления. Как вернуться к нормальной жизни, избежав при этом негативных последствий? Лидия Семеновна

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