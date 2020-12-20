Кабинет министров на заседании 16 декабря изменил порядок предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для некоторых категорий граждан. Теперь субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг смогут получать лица без доходов.

Сколько субсидиантов в Украине

Кабмин упростил получение субсидий для некоторых категорий граждан, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.Правительство предоставило возможность получать субсидию следующим категориям:- домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договор о социальном обеспечении;- домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;- на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение года перед обращением за назначением субсидии (в частности, путем наследования);- лицам, которые не имеют доходов и в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого социального взноса (сейчас жилищная субсидия может назначаться им только по решению соответствующей комиссии).Кроме того, Кабмин расширил перечень каналов информационного взаимодействия между Ощадбанком и получателями льгот и субсидий путем использования мессенджеров.Правительство также установило порядок возврата излишне или ошибочно выплаченных льгот и субсидий в денежной безналичной форме.Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре получали 2,816 млн домохозяйств, что на 4,1% меньше, чем в сентябре (2,937 млн домохозяйств). Наибольший средний размер субсидии в октябре зафиксировали в Киеве (952,86 грн), Харьковской (885,63 грн) и Волынской (791,90 грн) областях.