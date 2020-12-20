Намерен развестись с женой. Меня интересует, как при разводе делится автомобиль, если он был куплен в браке, но на мои деньги, и зарегистрирован тоже на меня. И как делится квартира, может ли на ее долю претендовать несовершеннолетний сын, который остается с женой? Николай

Как разъясняется на Юридическом портале Украины бесплатной правовой помощи, согласно ч. 2 ст. 71 Семейного кодекса Украины машина является неделимой вещью при разделе имущества, поэтому после развода она присуждается только одному из супругов. Автомобиль оценивается, и жене или мужу выплачивается 50% его стоимости. Как правило, суд принимает решение в пользу того из супругов, на кого зарегистрирован автомобиль, кто им управляет и осуществляет техническое обслуживание.Регистрация машины на мужа или жену не дает им преимущественного права на авто, так как они имеют равные права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом. В судебной практике есть случаи передачи автомобиля супругу, исходя из его интересов или при наличии детей.Если машина была куплена в браке, но по документам оформлена на мужа, он может продать или переписать ее перед разводом, однако жена имеет право на получение частичного возмещения стоимости.Процедура раздела совместной квартиры или дома – достаточно хлопотное дело и имеет множество нюансов, которые влияют на результат судебного разбирательства. При этом следует помнить, что несовершеннолетние дети не могут претендовать на долю квартиры при ее разделе, если она находится в собственности одного или обоих родителей. Это обусловлено статьей 173 Семейного кодекса, согласно которой имущество детей и родителей является раздельным. Иными словами, доля ребенка в имуществе отсутствует.Разделение квартиры или дома, которые приобретены в кредит, осуществляется в равных частях между мужем и женой. Однако кредитный договор, подписанный с согласия другого супруга, считается заключенным в интересах семьи и влечет за собой солидарную ответственность жены и мужа за его выполнение, в том числе о возврате кредитных средств.