Тестирование на Covid-19 согласно по новому алгоритму будут проводить всем пациентам, у которых наблюдаются симптомы респираторного заболевания. Такое решение приняли в Министерстве охраны здоровья.

Согласно новому алгоритму ПЦР-тесты на Covid-19 будут проводить всем пациентам с симптомами респираторного заболевания, сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.– У нас существенно сократилось количество людей, которые обращаются за тестированием с симптомами Covid-19. Именно такой алгоритм тестирования у нас был. Как только мы увидели сокращение обращений, мы изменили подходы к тестированию. Сейчас тестировать необходимо всех, у кого есть любые симптомы респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты на антиген, – сказал министр.Максим Степанов уточнил, что соответствующий разъяснительный алгоритм о возможности пройти тест, в том числе контактным людям, будет обнародован позже.По словам главы МОЗ, ситуация с заболеваемостью несколько стабилизировалась.– На минувшей неделе выявили 78,719 тыс. случаев Covid-19, на предыдущей неделе было 89,322 тыс. случаев. На минувшей недели сделано 244,391 тыс. ПЦР-тестов, что меньше, чем на предыдущей неделе (279,189 тыс.). В медучреждения в настоящее время госпитализировано 27,393 тыс. пациентов против 28,163 тыс. пациентов на предыдущей неделе, – озвучил цифры министр.Добавим, накануне Верховная Рада приняла закон о штрафах для предпринимателей за отсутствие масок у клиентов (№3890). Закон предусматривает штраф за отсутствие масок у клиентов – 200–300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400–5100 грн). Ответственными признаются предприятия, учреждения, организации или граждане-субъекты хозяйственной деятельности.