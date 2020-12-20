Неудачный зеленый горошек способен испортить вкус оливье, приготовленного из отменных продуктов. Как же выбрать молодой, сочный и нежный консервированный зеленый горошек?

Консервированный зеленый горошек не только вкусный, но и очень полезный продукт – он содержит витамины А, В, С и Н, каротин, около 26 минеральных веществ, белки и углеводы. Но таковым он будет лишь в том случае, если соблюдены правила его консервации, а в банку положен молодой отобранный горошек.Обратите внимание на период закатки. Горошек собирают в конце мая – начале июня, поэтому если для консервирования использовался свежий зеленый горошек, то именно эти месяцы будут указаны как дата производства. Также дата скажет о том, не испортился ли горошек в банке, ибо максимальный срок годности таких консервов – два года.Сорт зеленого горошка должен быть указан на этикетке: он может быть «Экстра», первого или второго сорта. Если производитель пишет «Особенный», «Витаминный», «Салатный» или «Сублимированный» и т.д. это означает, что он хитрит, и в банке, скорее всего, будет горох кормовых сортов или прошлогодний сухой, который перед консервацией размочили. Самым сочным и нежным горшком считаются ядра мозговых сортов. Если в банку положили именно такой горошек, производитель непременно укажет это на этикетке. Надпись «гладкозерный» будет говорить о том, что привкус у горшка может быть немного крахмальный, а сами горошины будут не такими нежными.Потрясите банку с горошком. Если вы не услышите звука переливающейся заливки, значит, банка заполнена горохом. А вот стучащие глухие звуки скажут о том, что горошек банке старый и твердый, заливки там мало, поэтому такой продукт лучше отложить в сторону.