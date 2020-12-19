В середине декабря верующие традиционно почитают память Николая Чудотворца. В этот день принято оставлять детям подарки под подушкой.

Традиции и поверья на День Николая

Память Николая почитается ежегодно 19 декабря. В 2020 году эта дата выпадает на субботу, что позволяет удобно отпраздновать этот день.Николай Чудотворец родился до нашей эры в Византии. Родители воспитывали его в церковной вере. За жизнь Николай совершил много чудес. Он спас от смерти трех военачальников, которых оклеветали, воскресил погибшего в шторм моряка, а также спас родной город Миру от тяжелого голода. Его почитают как защитника моряков, путешественников и сирот.На день Николая существует традиция дарить детям подарки, пряча их под подушку. Этот обычай произошел с поверья о том, что Николай Чудотворец втайне приносил в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду, а однажды подкинул девушке приданое, чтобы она могла выйти замуж.Согласно поверью, послушные дети утром в День Николая находят под подушкой сладости или другие приятные подарки, а вредные дети остаются без сюрприза. В некоторых семьях дети сами пишут письма Николаю, как на Новый год, и заказывают определенные подарки.Взрослые в этот день накрывают стол и принимают гостей. Существует давнее поверье, что в День святого Николая нельзя ничего делать для себя, а только для нуждающихся.На Николая Чудотворца нельзя ругаться и обманывать других. Нельзя давать невыполнимые обещания. Принято просить прощения и прощать остальных.