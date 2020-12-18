В Харькове злоумышленник пытался завладеть 7 тысячами долларов США по мошеннической схеме "ваш родственник в полиции".

17 декабря в Новобаварский отдел полиции обратился 63-летний харьковчанин и сообщил, что ему позвонил неизвестный и сказал, что его сына задержали за совершение преступления, и тот находится в полиции.Для решения вопроса о непривлечении сына к уголовной ответственности отцу предложили заплатить 7000 долларов. Мужчина сразу связался с сыном, выяснил, что с ним все в порядке, и отправился в отдел полиции. В ходе проведения оперативных мероприятий правонарушитель был разоблачен. Им оказался ранее несудимый 34-летний харьковчанин.Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.Полиция напоминает: в случаях получения таких телефонных звонков в коем случае не отправляйте и не передавайте средства неизвестным. Будьте бдительны и сразу звоните 102.