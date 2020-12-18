В Службе автомобильных дорог предупреждают водителей, что гололед значительно увеличивает длину тормозного пути и уменьшает управляемость автомобилем

В Харьковской области на выходные по прогнозам синоптиков ожидается небольшие осадки в виде мокрого снега и гололед. В Службе автомобильных дорог Харьковской области сообщили, что создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники.



Проводится мониторинг состояния дорожного покрытия, в том числе с помощью камер видеонаблюдения, установленных над автодорогами.



В случае резкого ухудшения погодных условий, водители и перевозчики могут остановиться на стоянках и в местах отстоя.



Во время чрезвычайной ситуации водителей просят звонить по телефону диспетчера: 336-77-00.