Население Украины за 10 месяцев уменьшилось на 230 тысяч человек

Численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 составила 41 млн 670,8 тысяч человек, что на начало года меньше на 231,6 тысяч человек, сообщили в Государственной службы статистики Украины.



По информации Госстата в первые 10 месяцев 2020 году в Украине родилось 247,3 тыс. Умерло- 485,7 тыс человек, из них 1,6 тыс детей в возрасте от одного года.



Также остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших приходится 51 младенец.