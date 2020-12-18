Правительство Швеции вводит правило об обязательном ношении маски во время поездок в общественном транспорте в час пик с 24 декабря

Об этом заявил премьер-министр страны Стефан Левен.В Швеции также будут введены ограничения на посещение ресторанов в группах больше четырех человек, пишет Интерфакс-Украина.



Также будет введен запрет на продажу алкоголя с 20:00 и сокращения числа людей в магазинах, торговых центрах и спортивных залах.



"Если это не даст запланированного эффекта, правительство также планирует закрыть эти предприятия", - отметил премьер-министр.



В то же время Левен отметил, что правительство пока не намерено вводить режим полного локдауна.



Напоминаем, Швеция относиться к тем немногим странам, которая продолжительное время не прислушивалась к рекомендации ВОЗ об обязательном ношении маски в общественных местах.





