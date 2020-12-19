Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Победы, 66-д (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 195 (п. №1), ул. Старицкого, 23, ул. Сумгаитская, 14, ул. Клочковская, 101-а,б,в,ж, ул. Дергачевская (ч/с), ул. Залесская, 1А, ул. Толбухина (ч/с)ул. Грицевца, 33-а (п. №., стояк)ул. Дружбы Народов, 267 (п. №5, стояк), ул. Чернышевская, 69 (п. №1)ул. Амосова, 23 (п. №6, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 11 (п. №1, стояк), пр. Московский, 250-в (п. №2), ул. Танкопия, 7/2 (п. №2, стояк)пр. Любови Малой, 30 (п. №1, стояк)въезд 2-й Староверещаковский (ч/с), ул. Староверещаковская (ч/с), пр. Гагарина, 176 (п. №6, стояк)пр. Льва Ландау, 12 (п. №10, спаренный стояк)ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Териховская, 24 (п. №2, спаренный стояк)