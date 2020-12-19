О происшествии рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.

Согласно опубликованной информации, 18 декабря в 20:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле "Chevrolet Aveo", который загорелся во время движения на улице Академика Павлова.«На момент прибытия пожарных горел моторный отсек легкового автомобиля "Chevrolet Aveo", а площадь пожара составила около 2 кв.м. Одновременно с тушением пожара, спасатели перекрыли подачу газа с газобаллонного оборудования автомобиля. В 20:21 пожар был локализован, а в 20:50 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электрооборудования», - сообщили в ГСЧС.