Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице партии.

Согласно данным Главного управления статистики в Харьковской области, лишь в текущем году количество умерших из-за раковых заболеваний в регионе превысило четыре тысячи человек.Лидер Блока Светличной «Разом!», народный депутат Украины Юлия Светличная продолжает бороться за строительство онкологического центра в Харьковской области, которое сегодня оказалось в состоянии заморозки.Политик отмечает, что необходимо продолжать процесс реализации проекта без сокращения сроков и внести в бюджет на следующий год реальные средства, которы позволили бы догнать темп строительства, с учетом потерянного года.