Ко дню Святого Николая команда Блока Светличной «Разом!» решила сделать действенный подарок.

«Организованная донация крови, в которой приняли участие члены нашей команды, депутаты Харьковского областного, районного и городского советов, депутаты и главы общин - это реальное дело, которым можно реально поддержать медицинскую сферу и тех, кто нуждается в помощи»,- рассказали в партии.Также в Блоке призвали всех неравнодушных присоединиться к акции #рятуеможиттяразом в Харьковском областном центре службы крови, который сегодня крайне нуждается в пополнении банка крови.«Этот подарок может стать решающим в чьей жизни»,- подчеркнули в своей публикации члены команды Светличной.