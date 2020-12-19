Сотрудниками Основянского отдела полиции устанавливается местонахождение 12-летней Гурбаналиевои Эфсане Рамиль кызы.

Девочка 17 декабря около 13:00 оставила дом в поселке Русская Лозовая Дергачевского района и до настоящего времени не вернулась.рост 165 см, на вид около 14 лет, худощавого телосложения, волосы светло-русые, длиной до плеч, глаза карие.в черные джинсы, коричневые кожаные сапоги, темно-синий пуховик, розовую вязаную шапку с бубном.Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить Основянский отдел полиции по адресу: г. Харьков, проспект Гагарина, 76 или по телефонам:(дежурная часть),(Бечваия Шалва Котеевич, начальник отдела криминальной полиции),(Брюхненко Владимир Сергеевич, заместитель начальника отдела криминальной полиции).