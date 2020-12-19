11-летний мальчик съезжал на санках с горки, упал и ударился головой. Травма оказалась серьезной, и ребенок скончался до приезда медиков.

Как рассказали в отделе коммуникаций областного главка, сообщение о происшествии в селе Новоселовка поступило в полицию около 13:30.«Следователи внесли сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства трагедии. Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти», - рассказали в ведомстве.