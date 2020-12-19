Об этом сообщил депутат горсовета от Блока Светличной Игорь Черняк.

По словам Черняка, городские власти «забыли» внести в протокол заседания тот момент, когда депутаты «провалили» голосование по назначению Александра Новака на должность председателя.«Все, кто присутствовал на сессии 9 декабре или смотрел ее в трансляции, помнят, что во время первого голосования за так называемого «председательствующего» не хватило голосов, после чего произошло второе голосование.Так вот. Это было на самом деле. А по протоколу никакого неудачного первого голосования не было. А было сразу второе голосование 48 голосами «за»,- рассказал депутат, опубликовав копии протокола сессии.Также Черняк отметил, что никто из депутатов не давал согласие Новаку ставить на голосование состав счетной комиссии, и документы на это никто в секретариат не подавал.«Это означает, что этот сценарий был заготовлен заранее, и все электронные представления и электронные подписи - это фикция. И протокол первого заседания горсовета, собственно, все это только лишний раз подтверждает»,- подчеркнул Игорь Черняк.