Правоохранители задержали водителя, который, по мнению полиции, спровоцировал смертельную аварию.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, накануне, 19 декабря на улице Холодногорской произошла авария, сообщение о которой поступило в полицию около 18:45.По мнению следователей, водитель иномарки "Volkswagen Touareg", будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в столб, в результате чего от полученных травм 33-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте.«Поскольку 33-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения, был доставлен в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Результаты осмотра подтвердили состояние мужчины. В настоящее время правонарушитель находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения», - рассказали в ГУНП.Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.