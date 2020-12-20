Пожарным понадобилось около четырех часов, чтоб полностью ликвидировать возгорание.

Как рассказали в пресс-службе областного ГСЧС, накануне, 19 декабря в 17:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в одном из частных домов в селе Кобзаревка.«По прибытию к месту вызова было установлено, что на территории частного домовладения огнем охвачена хозяйственная постройка на площади 30 кв.м. Существовала угроза распространения огня на большую площадь и жилой дом. Благодаря оперативными действиями спасателей пожар был локализован в 18:07 и окончательно ликвидирован в 21:34»,- рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.Причина возникновения возгорания и ущерб устанавливаются.