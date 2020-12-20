Об отключении предупредили в АО "Харьковоблэнерго".

Назва району електричних мереж Дата відключення Дата включення Причина відключення Адреса відключення Південне районне відділення 21.12.2020 09:00:00 ремонтні роботи -м.Харків, вул.Плеханівська

б.42А; б.50;

-м.Харків, пр.Гагаріна

б.41Б; Південне районне відділення 21.12.2020 09:00:00 ремонтні роботи -м.Харків, вул.Дизельна

б.2; б.2А; б.2Б; б.4; б.6;

-м.Харків, вул.Морозова

б.1; б.3;

-м.Харків, вул.Мухачова

б.3;

-м.Харків, вул.Чорноморська

б.1; б.3; б.5; м.Харків, вул.Морозова, б.3; м.Харків, вул.Чорноморська; Північне районне відділення 21.12.2020 10:00:00 ремонтні роботи -м.Харків, вул.Бакуліна

б.3;

-м.Харків, вул.Космічна

б.16; Салтівське районне відділення 21.12.2020 08:00:07 ремонтні роботи -м.Харків, вул.Волошкова

б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.15; б.17; б.18; б.19; б.2; б.20; б.21; б.22; б.25; б.27; б.28; б.3; б.35; б.38; б.40; б.42; б.5; б.7;

-м.Харків, вул.Крамаренківська

б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.2; б.21; б.22; б.23; б.24; б.25; б.26; б.27; б.28; б.29; б.3; б.30; б.32; б.36; б.38; б.4; б.42; б.44; б.46; б.48; б.5; б.6; б.7; б.9;

-м.Харків, шос.Салтівське

б.163; м.Харків, вул.Сіверська, б.10; м.Харків, вул.Сіверська, б.12; м.Харків, вул.Сіверська, б.14; м.Харків, вул.Сіверська, б.16; м.Харків, вул.Сіверська, б.18; м.Харків, вул.Сіверська, б.2; м.Харків, вул.Сіверська, б.20; м.Харків, вул.Сіверська, б.22; м.Харків, вул.Сіверська, б.24; м.Харків, вул.Сіверська, б.26; м.Харків, вул.Сіверська, б.32; м.Харків, вул.Сіверська, б.34; м.Харків, вул.Сіверська, б.36; м.Харків, вул.Сіверська, б.38; м.Харків, вул.Сіверська, б.4; м.Харків, вул.Сіверська, б.44; м.Харків, вул.Сіверська, б.6; м.Харків, вул.Сіверська, б.8; Салтівське районне відділення 21.12.2020 08:00:20 ремонтні роботи -м.Харків, вул.Волошкова

б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.15; б.17; б.18; б.19; б.2; б.20; б.21; б.22; б.25; б.27; б.28; б.3; б.30; б.31; б.33; б.35; б.38; б.40; б.42; б.5; б.7;

-м.Харків, вул.Крамаренківська

б.34;

-м.Харків, вул.Марфінська

б.1В; б.13; б.16; б.18; б.28; б.30; б.31; м.Харків, вул.Сіверська, б.28; Салтівське районне відділення 21.12.2020 08:00:28 ремонтні роботи -м.Харків, вул.Волошкова

б.44; б.45; б.47; б.50; б.51; б.54; б.55; б.58; б.60; б.61; б.62; б.63; б.64; б.65; Салтівське районне відділення 21.12.2020 08:00:39 ремонтні роботи -м.Харків, пр.Тракторобудівників

б.120; б.122; м.Харків, пр.Тракторобудівників, б.120; Східне районне відділення 21.12.2020 09:00:00 ремонтні роботи -м.Харків, в-дНемишлянський 1-й

б.1; б.1А; б.3; б.3А; б.4; б.4А; б.5; б.7; б.9;

-м.Харків, в-дНемишлянський 2-й

б.114А; б.116А; б.116Б; б.116В;

-м.Харків, вул.Відродження

б.36; б.37/2; б.37/3;

-м.Харків, вул.Жмеринська

б.29; б.36; б.50;

-м.Харків, вул.Змагання

б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.13А; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.2; б.2А; б.20; б.21; б.21А; б.22; б.22/1; б.23; б.24; б.25; б.25А; б.26А; б.27; б.27А; б.28; б.29; б.29А; б.3; б.30; б.30/1; б.31; б.32; б.33; б.34; б.35; б.36; б.37; б.37А; б.38; б.38А; б.39; б.4; б.40; б.41; б.41А; б.41Б; б.42; б.43; б.44; б.45; б.46; б.47; б.47А; б.49; б.5; б.51; б.6; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, вул.Квіткова

б.10; б.10А; б.11; б.12; б.12А/41А; б.12Б; б.13; б.13А; б.15; б.15А; б.16; б.17; б.17А; б.18; б.18А; б.18Б; б.2; б.20; б.22; б.24; б.3; б.3А; б.3Б; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9А;

-м.Харків, вул.Немишлянська

б.100; б.101; б.102; б.103; б.104; б.105; б.106; б.107; б.108; б.109; б.109А; б.110; б.111А; б.112; б.113; б.114; б.115; б.116; б.117; б.118; б.119; б.120; б.121; б.122; б.124; б.125; б.126; б.128; б.129; б.130; б.131; б.131А; б.132; б.133; б.133А; б.134; б.135; б.136; б.137; б.137/2; б.138; б.139/1; б.139/2; б.140; б.142; б.143; б.144; б.145; б.146; б.147; б.147А; б.148; б.149; б.150; б.151; б.152; б.153; б.153/2; б.154; б.155; б.156; б.157; б.158; б.158А; б.159; б.160; б.162; б.163; б.164; б.164А; б.165; б.166; б.167; б.168; б.169; б.170; б.171; б.171/1; б.172; б.173; б.174; б.175; б.176; б.177; б.178; б.179; б.180; б.181; б.182; б.183; б.183А; б.183Б; б.184; б.185; б.186; б.187; б.188; б.189; б.190; б.191; б.192; б.193; б.194; б.195; б.196; б.197; б.197А; б.198; б.199; б.200; б.201; б.202; б.203; б.204; б.205; б.206; б.207; б.208; б.209; б.211; б.213; б.214; б.214А; б.215; б.216; б.217; б.218; б.220; б.221; б.222; б.223; б.224; б.225; б.226; б.226А; б.227; б.228; б.229; б.231; б.233; б.235; б.236; б.237; б.238; б.239; б.240; б.241; б.242; б.243; б.244; б.245; б.245Б; б.246; б.246/1; б.247; б.248; б.249; б.250; б.252; б.253; б.254; б.255; б.256; б.256А; б.257; б.258; б.258Б; б.258В; б.258Г; б.258/1А; б.258/2; б.259; б.260А; б.261; б.262А; б.263; б.264; б.265; б.266; б.267; б.268; б.269; б.269/2; б.270; б.271; б.272; б.272Б; б.273; б.274; б.274А; б.275; б.276; б.277; б.279; б.280; б.281; б.282; б.283; б.284; б.285; б.286; б.290/1; б.290/2; б.292; б.292/1; б.292/2; б.293; б.294/1; б.294/2; б.295; б.296; б.296/2; б.297; б.297/72; б.298; б.298/1; б.299; б.299А; б.299/2; б.300; б.300/2; б.301; б.301/2; б.302/1; б.302/2; б.302/4; б.303; б.303/2; б.304/2; б.305; б.305/2; б.306; б.307; б.307/2; б.308; б.309; б.309/2; б.310; б.311; б.311/2; б.312; б.313; б.313/2; б.314; б.315; б.316; б.317; б.317/2; б.319; б.321; б.323; б.325; б.325/2; б.327; б.327/1; б.329; б.329/2; б.331/2; б.333/2; б.333/4; б.335; б.335/2; б.337; б.337/2; б.339; б.339/2; б.341; б.341/2; б.343; б.343/2; б.345; б.345/2; б.347; б.347/2; б.349; б.351; б.353; б.355; б.357; б.359; б.361; б.363; б.365А; б.38; б.38/14; б.385; б.40; б.43А; б.45; б.45А; б.46; б.46/10; б.48; б.49; б.50; б.51; б.51А; б.52; б.54; б.54А; б.55; б.55А; б.57А; б.57Б; б.58; б.59; б.59А; б.60; б.61; б.61А; б.62; б.62А; б.63; б.63А; б.64; б.64А; б.65; б.66; б.67; б.68; б.69; б.70А; б.71; б.73; б.73А; б.74; б.75; б.75А; б.77; б.79; б.80; б.81; б.82; б.83; б.83А; б.85; б.86; б.87; б.88; б.89; б.90/1; б.91; б.92; б.92А; б.93; б.93А; б.93Б; б.94; б.95; б.96; б.97; б.97А; б.98; б.99;

-м.Харків, вул.Новопроектна

б.11;

-м.Харків, вул.Підйомна

б.2;

-м.Харків, вул.Полежаєва

б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.2; б.20; б.22; б.24; б.26; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, вул.Танкова

б.1; б.1А; б.1Б; б.1В; б.10; б.100/9; б.101; б.102; б.103; б.104; б.105; б.106; б.107; б.108; б.109; б.11; б.110; б.111; б.112; б.113; б.115; б.117; б.119; б.12; б.121; б.123; б.125; б.127; б.129; б.13; б.131; б.133; б.135; б.137; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.2; б.2А; б.2Б; б.20; б.21; б.22; б.23; б.23А; б.24; б.25; б.26; б.27; б.28; б.28А; б.29; б.3; б.3А; б.30; б.31; б.32; б.33; б.33А; б.34; б.35; б.36; б.38; б.39; б.4; б.4А; б.4Б; б.4В; б.40; б.41А; б.41/9; б.42; б.43; б.43А; б.44; б.45; б.46; б.46А; б.47; б.48; б.49; б.5; б.51; б.53; б.55; б.57; б.58; б.59; б.6; б.6А; б.60; б.61; б.62; б.63; б.64; б.65; б.66; б.66А; б.66Б; б.66В; б.66Г; б.67; б.67Б; б.68; б.69; б.7; б.70; б.71; б.72; б.73; б.74А; б.75; б.76; б.77; б.78; б.78/2; б.79; б.8; б.8А; б.8Б; б.80; б.80/2; б.81; б.82; б.83; б.84; б.85; б.87; б.88; б.89; б.89/3; б.9; б.91; б.93; б.95; б.96; б.97; б.98; б.99;

-м.Харків, вул.Танкопія

б.86;

-м.Харків, вул.Тракторна

б.10; б.11; б.12; б.12А; б.12Б; б.13; б.15; б.15А; б.16; б.17; б.17Б; б.18; б.19; б.19Б; б.2А; б.21; б.22; б.23А; б.23Б; б.24; б.25; б.25А; б.26; б.27; б.28; б.29; б.29А; б.3; б.30; б.31; б.31А; б.33; б.35; б.37; б.37А; б.39; б.39А; б.39Б; б.4; б.41; б.43; б.43А; б.45; б.45А; б.47; б.47А; б.47Б; б.49; б.5; б.51; б.6; б.7; б.9;

-м.Харків, вул.Шумана

б.1; б.11; б.11А; б.20; б.3; б.5; б.7; б.7/2; б.9; б.9/1;

-м.Харків, пр.Льва Ландау

б.66Б;

-м.Харків, пров.Відродження

б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.2; б.20; б.21; б.23; б.25; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.8А; б.9;

-м.Харків, пров.Єльнінський

б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.20; б.21/25; б.3; б.4; б.5; б.6; б.6А; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, пров.Нахічеванський

б.10; б.11; б.12; б.13; б.13А; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.20; б.20А; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.7Е; б.8; б.9;

-м.Харків, пров.Річицький

б.25А;

-м.Харків, пров.Тракторний 1-й

б.1В; б.10; б.12; б.14; б.16; б.16А; б.4; б.6; б.6А; б.6Б; б.8;

-м.Харків, пров.Унецький

б.32; б.35;

-м.Харків, пров.Шумана

б.10; б.12; б.14; б.16; б.18; б.20; б.4; б.6; б.8; , м.Харків, вул.Немишлянська; , м.Харків, пр.Тракторобудівників; м.Харків, вул.Немишлянська, б.196; м.Харків, вул.Танкова, б.125; м.Харків, пров.Відродження, б.3А; Холодногірське районне відділення 21.12.2020 09:00:13 ремонтні роботи -м.Харків, вул.Суздальські Ряди

б.12; Холодногірське районне відділення 21.12.2020 09:00:17 ремонтні роботи -м.Харків, вул.Аврамівська

б.15; б.32; б.36; б.38; б.46; б.48; б.48А;

-м.Харків, вул.Болгарська

б.1; б.3; б.5;

-м.Харків, вул.Пермська

б.14; б.3; б.36; б.38; б.40; б.42; б.46; б.46/23; б.47; б.48; б.49; б.50; б.51; б.51А; б.52; б.53; б.54; б.55; б.55А; б.56; б.57; б.58; б.59; б.60; б.61А; б.61Б; б.62; б.63; б.63А; б.65; б.66; б.67; б.67А; б.68; б.7; б.70;

-м.Харків, вул.Полтавський Шлях

б.147; б.147/2;

-м.Харків, вул.Сімферопольська

б.1; б.18; б.20; б.22; б.24; б.3; б.3Б; б.39; б.41; б.43; б.44; б.44/27; б.45; б.45А; б.46; б.48; б.5; б.51; б.52; б.53; б.54; б.55; б.56; б.57/44; б.59/27; б.60; б.61; б.63; б.65; б.67;

-м.Харків, пров.Пермський

б.1; б.10; б.2; б.3; б.4; б.6; б.7; б.8; б.8А;

-м.Харків, шос.Григорівське

б.10; б.30; б.32; б.34; б.36; б.38; б.40; б.42; , м.Харків, вул.Полтавський Шлях; , м.Харків, пров.Пермський; м.Харків, пров.Пермський, б.10; м.Харків, пров.Черновський, б.42; ; Холодногірське районне відділення 21.12.2020 09:00:30 ремонтні роботи -м.Харків, вул.Аврамівська

б.15; б.32; б.36; б.38; б.46; б.48; б.48А;

-м.Харків, вул.Болгарська

б.1; б.3; б.5;

-м.Харків, вул.Пермська

б.14; б.3; б.36; б.38; б.40; б.42; б.46; б.46/23; б.47; б.48; б.49; б.50; б.51; б.51А; б.52; б.53; б.54; б.55; б.55А; б.56; б.57; б.58; б.59; б.60; б.61А; б.61Б; б.62; б.63; б.63А; б.65; б.66; б.67; б.67А; б.68; б.7; б.70;

-м.Харків, вул.Полтавський Шлях

б.147;

-м.Харків, вул.Сімферопольська

б.1; б.18; б.20; б.22; б.24; б.3; б.3Б; б.39; б.41; б.43; б.44; б.44/27; б.45; б.45А; б.46; б.48; б.5; б.51; б.52; б.53; б.54; б.55; б.56; б.57/44; б.59/27; б.60; б.61; б.63; б.65; б.67;

-м.Харків, пров.Пермський

б.1; б.10; б.2; б.3; б.4; б.6; б.7; б.8; б.8А;

-м.Харків, шос.Григорівське

б.32; б.34; б.36; б.38; б.40; б.42; м.Харків, пров.Пермський, б.10; м.Харків, пров.Черновський, б.42; ; Холодногірське районне відділення 21.12.2020 09:15:38 ремонтні роботи -м.Харків, вул.Коцарська

б.19;

-м.Харків, вул.Ярославська

б.10; б.11; б.12; б.13; б.13/18; б.19/1; б.21; б.2/2; б.8; б.9; Центральне районне відділення 21.12.2020 09:00:00 ремонтні роботи -м.Харків, в-дАральський

б.36; б.36А; б.36Б;

-м.Харків, вул.Аральська

б.74;

-м.Харків, вул.Басейна

б.1; б.10; б.101; б.103; б.105; б.107; б.109; б.11; б.11А; б.111; б.113; б.113А; б.115; б.117; б.119; б.121; б.123; б.125; б.127; б.129; б.13; б.131; б.133; б.135; б.137; б.139; б.14; б.141; б.143; б.145; б.145А; б.147; б.149; б.15; б.151; б.153; б.153А; б.155; б.16; б.17; б.18; б.19; б.2; б.20; б.21; б.22; б.24; б.25; б.26; б.27; б.28; б.28А; б.29; б.3; б.30А; б.32; б.34; б.35; б.36; б.38; б.38А; б.39; б.4; б.40; б.40А; б.42; б.43; б.44; б.44/1; б.45; б.46; б.47; б.48; б.48Б; б.48Г; б.48Е; б.49; б.5; б.50; б.50А; б.50Г; б.51; б.52; б.53; б.54; б.55; б.56; б.57; б.57А; б.58; б.59; б.6; б.60; б.61; б.62; б.63; б.64; б.65; б.65А; б.66; б.66А; б.67; б.68; б.68А; б.69; б.7; б.70; б.71; б.72; б.72А; б.73; б.73А; б.74; б.74А; б.74Б; б.75; б.76; б.76А; б.76В; б.77; б.78; б.78А; б.79; б.8; б.8А; б.80; б.81; б.82; б.83; б.83А; б.84; б.84А; б.85; б.86; б.87; б.88; б.88А; б.9; б.90; б.91; б.92; б.92А; б.92Б; б.93; б.93А; б.94; б.95; б.96; б.97; б.97А; б.99; б.99А;

-м.Харків, вул.Бузкова

б.10; б.3; б.5; б.6;

-м.Харків, вул.Генерала Удовиченка

б.1; б.10; б.100; б.101; б.101А; б.102; б.102А; б.103; б.104; б.105; б.106; б.107; б.108; б.108А; б.109; б.11; б.110; б.111А; б.112; б.113; б.114; б.115; б.116; б.116А; б.117; б.117А; б.118; б.119; б.12; б.120; б.120А; б.121; б.122; б.123; б.123А; б.124; б.124А; б.125; б.126; б.126А; б.127; б.127А; б.128; б.129; б.129А; б.13; б.130; б.131; б.132; б.133; б.134; б.134А; б.135; б.136; б.137; б.138; б.138А; б.139; б.14; б.140; б.141; б.142; б.142А; б.143; б.144; б.145; б.146; б.146А; б.148; б.15; б.150; б.152; б.156; б.160; б.162; б.164; б.164А; б.166; б.168; б.17; б.170; б.172; б.174; б.176; б.178; б.180; б.182; б.182А; б.184; б.186; б.188; б.188А; б.19; б.190; б.192; б.194; б.194А; б.196; б.196А; б.198; б.2; б.2А; б.20; б.200; б.200А; б.21; б.21А; б.22; б.22А; б.25; б.25А; б.26; б.27; б.28А; б.29; б.29А; б.3; б.30; б.31; б.33; б.37; б.38; б.4; б.42; б.43; б.44; б.45; б.46; б.47; б.48; б.49; б.49А; б.5; б.50; б.51; б.52; б.53; б.54; б.55А; б.56; б.56А; б.57; б.57А; б.58; б.58А; б.59; б.60; б.61; б.62; б.62А; б.63; б.64; б.65; б.66; б.67; б.68; б.70; б.71; б.72; б.73; б.74; б.75; б.76; б.77; б.78; б.79; б.8; б.80; б.81; б.82; б.83; б.84; б.84А; б.85; б.86; б.86А; б.87; б.87А; б.87Б; б.88; б.89; б.89А; б.89Б; б.9; б.9А; б.90; б.92; б.93; б.94; б.95; б.96; б.97; б.98; б.99; б.99А;

-м.Харків, вул.Грінченка

б.34; б.37;

-м.Харків, вул.Колосиста

б.1; б.1А; б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.16А; б.17; б.18; б.19; б.2; б.20; б.22; б.23; б.24; б.25; б.26; б.27; б.28А; б.29; б.3; б.30; б.31; б.32; б.33; б.33А; б.34; б.34А; б.35; б.36; б.37; б.38; б.39; б.4; б.40; б.41; б.42; б.44; б.45; б.46; б.47; б.48; б.49; б.5; б.50; б.51; б.51А; б.52; б.53; б.55; б.57; б.6; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, вул.Липцівська

б.33; б.42; б.46;

-м.Харків, вул.Мойсеївська

б.32;

-м.Харків, вул.Пестеля

б.86;

-м.Харків, вул.Саперна

г-ж14А;

-м.Харків, вул.Січових Стрільців

б.1; б.10; б.10А; б.10Б; б.11; б.11А; б.12; б.12А; б.12В; б.12Г; б.13; б.13А; б.14; б.15; б.15А; б.16; б.16А; б.17; б.18; б.18А; б.18Б; б.19; б.19А; б.2; б.21; б.23; б.25; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.7А; б.8; б.9;

-м.Харків, вул.Стара Озерянка

б.1; б.1А; б.10; б.100; б.102; б.104; б.11; б.12; б.12А; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17А; б.17Б; б.18; б.18А; б.19; б.2; б.20; б.21; б.21А; б.22; б.22А; б.23; б.24; б.24А; б.25; б.27; б.28; б.29; б.3; б.30; б.31; б.32; б.33; б.34; б.35; б.36; б.36Б; б.37; б.37А; б.38; б.39; б.4; б.40; б.41; б.42; б.43; б.44; б.45; б.45А; б.46; б.47; б.48; б.49; б.5; б.5А; б.50; б.51; б.51А; б.52; б.53; б.53А; б.54; б.55; б.56; б.57; б.59; б.6; б.6А; б.60; б.60А; б.60Б; б.61; б.62; б.62А; б.62Б; б.63; б.64; б.64А; б.65; б.65А; б.66; б.67; б.68; б.69; б.7; б.71; б.72; б.72А; б.73; б.75; б.76; б.77; б.78; б.79; б.8; б.8А; б.80; б.81; б.82; б.83; б.84; б.86; б.86А; б.88; б.9; б.90; б.92; б.94; б.96; б.98;

-м.Харків, вул.Хвойна

б.24;

-м.Харків, вул.Циркунівська

б.27;

-м.Харків, вул.Ялинова

б.11;

-м.Харків, пров.Ангарський

б.1; б.1А; б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.17А; б.17Б; б.19; б.2; б.2А; б.2Б; б.20; б.21; б.22; б.23; б.23А; б.24; б.24А; б.24Б; б.25; б.25А; б.26; б.26А; б.27; б.28; б.29; б.29А; б.3; б.30; б.31; б.32; б.33; б.34; б.35; б.36; б.36А; б.36Б; б.37; б.38А; б.39; б.4; б.40; б.41; б.42; б.43; б.44; б.45; б.45А; б.46; б.47; б.48; б.5А; б.50; б.6; б.7; б.8; б.8А; б.9;

-м.Харків, пров.Аральський

б.10; б.5; б.8; б.9;

-м.Харків, пров.Басейний 2-й

б.1; б.1Б; б.11; б.12; б.13; б.13А; б.14; б.15; б.17; б.19; б.2А; б.20; б.4; б.4А; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, пров.Бочарівський

б.3А; б.5А;

-м.Харків, пров.Відрадний

б.28;

-м.Харків, пров.В'ялівський

б.17;

-м.Харків, пров.Георгіївський 2-й

б.2;

-м.Харків, пров.Дубиніна

б.1; б.1А; б.1Б; б.11; б.13; б.15; б.17; б.3; б.3А; б.4; б.4А; б.5; б.5А; б.7; б.9; б.9А;

-м.Харків, пров.Зоряний

б.1; б.2; б.3; б.5;

-Харківський р-н, с.Циркуни, вул.Сонячна

б.28; , м.Харків, вул.Ковпака Сидора; м.Харків, в-дАральський, б.36Г; м.Харків, вул.Аральська, б.83; м.Харків, вул.Аральська (Київський)(...), б.28; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка, б.156А; м.Харків, вул.Генерала Удовиченка, б.95А; м.Харків, вул.Грінченка, б.30; м.Харків, вул.Січових Стрільців, б.12Д; м.Харків, вул.Січових Стрільців, б.33; м.Харків, вул.Спаська (сел. Циркуни)(...), б.35; м.Харків, вул.Стара Озерянка, б.18; м.Харків, вул.Стара Озерянка, б.7; м.Харків, вул.Стара Озерянка, б.74; м.Харків, пров.Ангарський, б.31; м.Харків, пров.Бочарівський, б.15А; м.Харків, пров.Бочарівський, б.21; м.Харків, пров.Бочарівський, б.7; м.Харків, пров.Бочарівський, б.7Б; м.Харків, пров.Бузковий (сел. Горбані)(...), б.7; м.Харків, пров.Бузковий (сел. Горбані)(...), б.8; ; Центральне районне відділення 21.12.2020 09:00:00 ремонтні роботи -м.Харків, в-дЖилярді

б.7А;

-м.Харків, в-дЛазьківський 3-й

б.7;

-м.Харків, в-дСтаровський 1-й

б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.18; б.2; б.2А; б.2В; б.20; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, вул.Жилярді

б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.2; б.20; б.21; б.22; б.23; б.24; б.25; б.26; б.27; б.28; б.29; б.3; б.30; б.31; б.32; б.33; б.34; б.35; б.36; б.37; б.38; б.39; б.4; б.40; б.41; б.42; б.43; б.44; б.45; б.47; б.48; б.49; б.5; б.50; б.51; б.52; б.53; б.54; б.55; б.56; б.57; б.58; б.59; б.6; б.60; б.61; б.62; б.64; б.64А; б.65; б.66; б.67; б.68; б.69; б.7; б.70; б.71; б.72; б.73; б.74; б.75; б.76; б.78; б.8; б.81; б.82А; б.83; б.84; б.85; б.86; б.86А; б.87; б.88; б.89; б.9; б.90; б.91; б.92; б.93; б.94; б.95; б.95А; б.96;

-м.Харків, вул.Зеленоградська

б.1; б.10; б.11; б.13; б.15; б.17; б.19; б.21; б.21А; б.23; б.23Г; б.25; б.25В; б.27; б.29; б.3; б.3А; б.31; б.33; б.35; б.37; б.39; б.41; б.43; б.5; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, вул.Інтернатська

б.1; б.2;

-м.Харків, вул.Ковпака Сидора

б.100; б.101; б.102; б.103; б.104; б.105; б.106; б.108; б.109; б.11; б.110; б.111; б.112; б.113; б.114; б.115; б.115А; б.116; б.117; б.118; б.119; б.119Б; б.120; б.121; б.121А; б.122; б.123; б.124; б.125; б.126; б.127; б.128; б.129; б.130; б.131; б.132; б.133; б.134; б.135; б.136; б.137; б.138; б.139; б.140; б.141; б.142; б.143; б.144; б.145; б.146; б.147; б.147А; б.148; б.149; б.15; б.150; б.151; б.152; б.153; б.154; б.155; б.155А; б.156; б.157; б.157А; б.158; б.159; б.160; б.161; б.162; б.162А; б.163; б.164; б.165; б.166; б.167; б.168; б.169; б.17; б.170; б.171; б.172; б.173; б.174; б.175; б.176; б.178; б.179; б.180; б.181; б.182; б.183; б.184; б.185; б.185А; б.186; б.187; б.188; б.189А; б.19; б.190; б.191; б.192; б.193; б.194; б.195А; б.196; б.197; б.198; б.199; б.200; б.201; б.202; б.203; б.204; б.205; б.206; б.207; б.208; б.209; б.21; б.210; б.211; б.212; б.212А; б.213; б.214; б.215; б.215А; б.216; б.217; б.219; б.220; б.221; б.222; б.223; б.224; б.225; б.226; б.227; б.228; б.229; б.23; б.230; б.231; б.232; б.233; б.234; б.235; б.236; б.237; б.238; б.239; б.240; б.240А; б.241; б.242; б.243; б.244; б.246; б.246А; б.247; б.248; б.249; б.25; б.250; б.251; б.253; б.255; б.257; б.259; б.261; б.263; б.267; б.269; б.27; б.271; б.273; б.275; б.277А; б.277Д; б.279; б.279А; б.281Б; б.283А; б.283Б; б.287; б.289; б.29; б.293А; б.295Б; б.30; б.31; б.32; б.33; б.34; б.36; б.38; б.40; б.42; б.44; б.46; б.48; б.5; б.5Б; б.5В; б.50; б.52; б.53; б.53А; б.54; б.55; б.56; б.58; б.59; б.60; б.61; б.62; б.63; б.64; б.65; б.66; б.67; б.68; б.69; б.70; б.71; б.72; б.73; б.74; б.75; б.76; б.77; б.78; б.79; б.8; б.80; б.81; б.82; б.83; б.84; б.85; б.87; б.88; б.89; б.9; б.9А; б.90; б.91; б.92; б.93; б.95; б.96; б.96А; б.97; б.98; б.99;

-м.Харків, вул.Нижегородська

б.1; б.1А; б.10; б.10А; б.11; б.12; б.12А; б.13; б.13А; б.14; б.15; б.15А; б.16; б.17; б.18; б.19; б.20; б.21; б.22; б.23; б.24; б.25; б.26; б.27; б.28; б.29; б.29А; б.3; б.30; б.31; б.32; б.33; б.35; б.35А; б.36; б.37; б.39; б.4; б.4А; б.40; б.42; б.43; б.44; б.45; б.46; б.47; б.48; б.48А; б.5; б.50; б.51; б.51А; б.52; б.53; б.53А; б.54; б.55; б.56; б.57; б.58А; б.59; б.6; б.6А; б.60; б.61; б.61А; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, вул.Никонівська

б.24А;

-м.Харків, вул.Партизанська

б.10;

-м.Харків, вул.Роменська

б.10; б.11; б.12; б.13; б.13А; б.14; б.15; б.16; б.16А; б.17; б.17А; б.18; б.19; б.19Б; б.19/1; б.2; б.20; б.20А; б.21/2; б.22; б.23; б.24; б.24А; б.24Б; б.24В; б.24Г; б.26; б.27/1; б.28; б.29; б.3; б.30; б.31; б.32; б.33; б.34; б.36; б.38; б.4; б.40; б.42; б.44; б.46; б.48; б.5; б.50; б.6; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, вул.Саперна

б.1А; б.11; б.25; б.27; б.29; б.3; б.30; б.31; б.31А; б.33; б.35; б.37; б.37А; б.39; б.41; б.41А; б.43; б.45; б.47; б.47А; б.49; б.5; б.6; б.7; б.9; б.9А;

-м.Харків, вул.Старова

б.100; б.101; б.101А; б.102; б.102А; б.103; б.104; б.106; б.13; б.14; б.15; б.15А; б.16; б.17; б.17А; б.18; б.19; б.19А; б.20; б.21; б.22; б.23; б.24; б.25; б.26; б.27; б.28; б.29; б.30; б.31; б.32; б.33; б.35; б.36; б.37; б.38; б.39; б.41; б.42; б.43; б.44; б.45; б.46; б.47; б.48; б.49; б.50; б.51; б.52; б.53; б.54; б.55; б.56; б.57; б.58; б.59; б.61; б.62; б.64; б.65; б.67; б.68; б.69; б.70; б.71; б.72; б.73; б.74; б.76; б.77; б.78; б.79; б.80; б.80А; б.80Б; б.83; б.84; б.84Б; б.85; б.87; б.89; б.91; б.93; б.94; б.95; б.96; б.97; б.98; б.99;

-м.Харків, вул.Тіниста

б.22; б.3;

-м.Харків, вул.Шосткінська

б.10; б.11; б.11А; б.12; б.13; б.13А; б.13Б; б.14; б.15; б.17; б.17А; б.19; б.2; б.21; б.23; б.23А; б.23Б; б.24; б.24А; б.25; б.25А; б.26; б.26А; б.28; б.3; б.30; б.32; б.34; б.36; б.38; б.38А; б.4; б.40; б.42; б.42А; б.44; б.46; б.48; б.5; б.50; б.6; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, вул.Ярова

б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.15А; б.16; б.17; б.19; б.19А; б.2; б.2В; б.2Д; б.2Е; б.21; б.23; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, пров.Зеленоградський

б.1Б; б.3А;

-м.Харків, пров.Кречетівський

б.8;

-м.Харків, пров.Лазьківський

б.11; б.13; б.15; б.17; б.19; б.2; б.21; б.23; б.25; б.4; б.6; б.9;

-м.Харків, пров.Променистий

б.1; б.1А; б.2; б.3; б.4; б.4А; б.5; б.7; б.8;

-м.Харків, пров.Саперний

б.10; б.11; б.12; б.12А; б.13; б.13А; б.14; б.15; б.17; б.18; б.19; б.21; б.22; б.24; б.26; б.27; б.28; б.29; б.34; б.36; б.38; б.40; б.44; б.46; б.5; б.7; б.7А; б.8; б.9; б.9А;

-м.Харків, пров.Соколовський

б.1; б.2; б.3; б.3А; б.4; б.5; б.6; б.8;

-м.Харків, пров.Тінистий

б.6;

-м.Харків, пров.Чехова

б.1; б.10; б.11; б.12; б.12А; б.13; б.14; б.14А; б.14Б; б.15; б.16; б.16А; б.17; б.18; б.19; б.2; б.2А; б.20; б.21; б.23; б.23А; б.25; б.27; б.29; б.3; б.31; б.33; б.35; б.37; б.39; б.4; б.4А; б.4Б; б.41; б.5; б.6; б.6А; б.7; б.8; б.8А; б.9; , м.Харків, вул.Старова; м.Харків, вул.Звенигородська, б.13А; м.Харків, вул.Ковпака Сидора, б.159А; ;

Как сообщили на предприятии, плановые отключения запланированы по следующим адресам: