Предлагаем вашему вниманию Дайджест главных новостей региона за 14-20 декабря.В Харькове прошел «ледяной дождь»
Корреспонденты телеканала «р1» рассказали о последствиях стихии.
У больных диабетом жителей Харьковской области забрали средства на компенсацию стоимости инсулина
Соответствующее распоряжение главы ХОГА было опубликовано на сайте облгосадминистрации.
За год в Украине зафиксировали 12 случаев столбняка. Один из них - в Харьковской области
В Центре общественного здоровья сообщают, что единственный способ избежать заражения - своевременная вакцинация.
«Медикам - достойные оклады»: в Харькове медсестра вышла на улицу с требованием к президенту
На площади Конституции работница гинекологического отделения Института охраны здоровья детей и подростков вышла с требованием к Владимиру Зеленскому.
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике
По словам близких друзей городского головы, Кернес скончался в ночь на 17 декабря.
Коррупция в Харьковском городском совете: Верховный суд отменил незаконное решение
Верховный суд Украины удовлетворил иск прокуратуры и отменил решение Харьковского городского совета, принятое с нарушением Закона Украины «О предотвращении коррупции».
После авиакатастрофы под Харьковом командующему Воздушных сил объявили о подозрении
Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении трем должностным лицам, которые могут быть причастны к крушению самолета Ан-26 под Чугуевом.
Харьковчанки стали абсолютными чемпионками Украины по синхронному плаванию
Командный чемпионат Украины по синхронному плаванию состоялся в Харькове, в бассейне «Локомотив».
От коронавируса скончался известный харьковский режиссер и педагог
Александр Аркадьевич Аркадин-Школьник умер 19 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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