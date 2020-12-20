Предлагаем вашему вниманию Дайджест главных новостей региона за 14-20 декабря.

Корреспонденты телеканала «р1» рассказали о последствиях стихии.Соответствующее распоряжение главы ХОГА было опубликовано на сайте облгосадминистрации.В Центре общественного здоровья сообщают, что единственный способ избежать заражения - своевременная вакцинация.На площади Конституции работница гинекологического отделения Института охраны здоровья детей и подростков вышла с требованием к Владимиру Зеленскому.По словам близких друзей городского головы, Кернес скончался в ночь на 17 декабря.Верховный суд Украины удовлетворил иск прокуратуры и отменил решение Харьковского городского совета, принятое с нарушением Закона Украины «О предотвращении коррупции».Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении трем должностным лицам, которые могут быть причастны к крушению самолета Ан-26 под Чугуевом.Командный чемпионат Украины по синхронному плаванию состоялся в Харькове, в бассейне «Локомотив».Александр Аркадьевич Аркадин-Школьник умер 19 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.Также предлагаем ознакомиться с дайджестом основных новостей недели от команды «Вечірні Новини»