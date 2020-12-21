Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте городского совета.Харьковчане, проживающие на поселке Жуковского обратились с петицией к городским властям с просьбой продлить троллейбусный маршрут №2 до конца поселка. По словам автора инициативы, из-за отсутствия городского транспорта, жителям приходится пользоваться услугами частных перевозчиков.
«На сегодняшний день, все жители этой части поселка Жуковского, из-за отсутствия альтернативы, вынуждены пользоваться услугами частных перевозчиков, на сервис которых много нареканий. Продление троллейбусного маршрута №2 позволит улучшить транспортное сообщение жителей поселка Жуковского с центральной частью города и быстрее добираться до метро, а самое главное, что это позволит наполнять городской бюджет, а не пополнять карманы частных перевозчиков, которые даже билетов никогда не выдают»,- пишет автор.
На данный момент петиция собрала 79 голосов из 5000 необходимых.