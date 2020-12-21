Мужчине грозит от шести до десяти лет лишения свободы.

В ходе следствия правоохранители установили, что безработный 31-летний житель Балаклеи решил зарабатывать на жизнь незаконным сбытом опасного психотропного вещества «PVP.«С этой целью в неустановленном месте он приобрел указанное вещество, которое расфасовал дома, и сделал так называемые «закладки» с целью дальнейшего сбыта.Кроме того, в ходе досудебного расследования при обыске по месту жительства подозреваемого сотрудниками полиции найдено и изъято наркотическое средство - каннабис, который наркоторговец хранил для собственных нужд»,- рассказали в областной прокуратуре.На данный момент правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении мужчины по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а также сбыта особо опасного психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 УК Украины).Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы от шести до десяти лет.