События ДТП в Харькове усложнило движение по проспекту (фото) Вечерний Харьков 09:49 769 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА". Как сообщают очевидцы, авария произошла на Ново-Баварском проспекте. Читайте также В Харькове работникам оборонного завода выплатили задолженность по зарплате В Харькове нашли еще один труп Успей подписаться на газету Вечерний Харьков БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове работникам оборонного завода выплатили задолженность по зарплате События 14:49 Лента новостей В Харькове работникам оборонного завода выплатили задолженность по зарплате 14:49 В Харькове нашли еще один труп 14:43 Успей подписаться на газету Вечерний Харьков 14:32 Под Харьковом задержали браконьеров 14:18 Украина намерена ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса 14:01 В Харькове горело здание на железнодорожной станции 13:56 На Северной Салтовке нашли пропавшую девочку 13:40