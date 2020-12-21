Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.Как сообщают журналисты Харьковского антикоррупционного центра, с 1 декабря в Харькове появились новые тарифы, которые еще не вступили в силу. Согласно новым расчетам, жителей города ждет повышение стоимости отопления на 19%, а горячей воды на 15%.
Так, с 1 декабря 2020 года, тариф на услугу по поставке теплоэнергии (отопления) - 1748,47 грн. / Гкал. Тариф повысился на 18,74%. Предыдущий тариф составлял 1472,52 грн. / Гкал. Также с 1 декабря тариф на услугу по снабжению горячей воды - 92,87 грн. / Куб.м. Тариф повысился на 15,19%. Предыдущий тариф составлял 80,62 грн. / Куб.м.
Как указано на сайте «ХТС», с целью минимизации убытков предприятия, НКРЕКП (профильная комиссия) воспользовалась правом пересмотра тарифов по собственной инициативе. То есть, Харьковские теплосети не обращались самостоятельно и не проводились открытые обсуждения.
Но пока эти тарифы не вступили в силу. Новые расчеты начнут применяться с момента заключения соответствующих договоров выбранной модели организации отношений, или через 30 дней со дня публикации на официальном веб-сайте горсовета или на вебсайте исполнителя услуги текста индивидуального публичного договора, форма которого до сих пор не утверждена соответствующим постановлением КМУ.
Сейчас для осуществления начислений населению действуют тарифы от 10 декабря 2018 года. Отопление - 1539,5 грн. / Гкал, горячая вода - 93,22 грн. за 1 куб.м. (При условии подключения полотенцесушителя), 86,32 грн. за 1 куб.м. (Без полотенцесушителя).