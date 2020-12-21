Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе предприятия, в частности работы были выполнены: ул. Роганская, 145, пос. Докучаевское (ул. Кулишова, пер. Кулишова), ул. Звездная, 60, ул. Можайская, 12/1, ул. Героев Труда, 47-е, пер. Балхашский, 2, ул. Благодатная, 2-а, ул. Антокольского, 25, ул. Юрия Паращука , 11, ул. Богдана Хмельницкого, 24, ул. Александра Матросова/ул. Морозова, ул. Полтавский Шлях, 110, пр. Науки, 40, ул. Тобольская, 36.После выполнения работ были произведены гидравлические испытания на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.