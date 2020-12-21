Об этом Вечернему Харькову стало известно из декларации Алексея Кучера, которую он подал перед увольнением с должности главы облгосадминистрации.

Согласно документу, жена бывшего чиновника приобрела люксовый Mercedes-Benz GLE 300D 2019 года выпуска за 1 миллион 821 тысячу гривен. Кроме того, Алексей Кучер получил в пользование дом в Дергачевском районе, площадь которого составляет 219,6 квадратных метров.При этом, в 2020 году в Харьковской областной государственной администрации Кучер заработал 517 тысяч 797 гривен, а также 800 тысяч гривен и 10 тысяч гривен от продажи движимого имущества и 867 тысяч гривен - от продажи недвижимости. Еще 867 тысяч гривен от продажи недвижимости получила его жена.Также семья бывшего главы администрации задекларировала 84 тысячи долларов и 300 тысяч гривен наличными, которые значатся в собственности у Алексея Кучера. Еще 200 тысяч долларов и 49 тысяч гривен - у его жены.