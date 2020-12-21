Во время пожара погиб 54-летний мужчина, а еще одного, 56-летнего, госпитализировали с травмами различной степени тяжести

В Дергачевском районе в Великих Проходах на территории садового кооператива произошел взрыв газового баллона в частном домовладении, сообщили областные власти в оперативной сводке.



Как пишет "Слобідський краю", по словам представителя ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, окончательная причина пожара еще устанавливается.



"Мы получили сообщение, что в дачном доме горят домашние вещи. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Никакой информации о взрыве у нас нет", - отметил Лупандин.