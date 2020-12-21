В Харькове в ближайшие дни - до 12 градусов мороза

По информации синоптиков, во вторник, 22 декабря, будет облачно с прояснениями, без осадков, слабый туман, гололед. Температура воздуха ночью до -10 градусов мороза, днем - минус 1-6.



В среду, 23 декабря, тоже облачно с прояснениями и скользко. Ночью будет еще холоднее - до 12 градусов мороза, днем - до шести градусов ниже нуля.





