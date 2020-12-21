Медики вернули к жизни женщину после остановки сердца

Вчера, 20 декабря, бригаде скорой поступил вызов, что у 57-летней жительницы Дергачей плохо с сердцем. Об этом сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.



Прибывшая на место бригада осмотрела женщину. Медики оказали экстренную помощь и госпитализировала женщину в больницу. По прибытию в медучреждение у нее произошла остановка сердца и была констатирована клиническая смерть.Пациентке провели сердечно-легочную реанимацию.