Лебедя обнаружили на озере в селе Кругляковка Купянского района.

Птица плавала в замерзающем водоеме и не пыталась улететь, пишет "ГородХ".



Как рассказали местные жители в водоеме прежде жила целая семья лебедей. С наступлением холодов все птицы улетели, оставив своего сородича одного.

Когда ударили морозы, озеро начало покрываться льдом, и лебедь мог погибнуть. Местные жители спасли птицу.