21 декабря во всем мире также отмечают день рождение кроссворда

Создателем первого кроссворда был журналист Артур Уинн, который эмигрировал в Нью-Йорк из Ливерпуля. Впервые он был напечатан в газете "Нью-Йорк ворлд" 21 декабря 1913.



21 декабря - День зимнего солнцестояния. Именно на эту пору приходится самый короткий день и самая длинная ночь в году.



Православные верующие чтят память Анфисы Римской.



День ангела отмечают: Анфиса, Кирилл, Алиса, Карина.