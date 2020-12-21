Подполковник Роман Иващенко возглавил управление уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Сегодня, 21 декабря,Роман Иващенко был представлен коллективу, сообщили в полиции.



Подполковник Иващенко работает в органах внутренних дел с 1994 года. До назначения занимал должность заместителя начальника отдела - начальника сектора криминальной полиции Лозовского отдела полиции. Также он работал в различных оперативных подразделениях Полтавской области.