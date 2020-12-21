Девочка пропала 20 декабря. Днем ребенок ушел гулять и не вернулся

На Северной Салтовке искали пропавшую девочку, которая днем, 20 декабря ушла гулять и не вернулась вечером домой.



Как сообщили в полиции, правоохранителей вызвала мать девочки, заволновавшись, что дочери в 9 вечера еще нет дома.



Обследуя территорию, патрульные нашли похожую по описанию девочку в недостроенном здании на улице Родниковой. Ребенок в медицинской помощи не нуждался.



Девочку доставили домой и вернули матери.