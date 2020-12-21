Во время тушения пожара были эвакуированы 9 человек

Как сообщили спасатели вызов поступил 20 декабря в 18:22.



Прибыв на место пожарные обнаружили, что на железнодорожной станции Рогань, горит 1 этаж, 2-х этажного жилого дома.



К месту происшествия были направлены 4 отделения пожарно-спасательной службы ДСНС. На момент прибытия пожарных в квартире горели домашние вещи на пл. 15кв.м и перекрытия на пл. 2 кв.м.



В 19:43 пожар был локализован, а в 23:15 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.