Браконьеры наловили рыбы с помощью запрещенного орудия на почти 7 тысяч гривен

Как сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле 18 декабря задержали браконьеров на Оскольском водохранилище возле села Пески-Радьковские в Боровском районе.



Двое мужчин ловили рыбу с помощью запрещенного орудия – лесковой сети.



Нарушители успели выловить свыше 70 штук рыб – 72 экземпляра плотвы, одну щуку и одного золотистого карася – общим весом 5 кг. Ущерб составил свыше 6 477 грн.



На нарушителей составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.