В Харькове между двумя парнями возник конфликт перешедший в поножовщину

По данным полиции, 20 декабря с ножевыми ранениями в больницу был доставлен 16-летний парень.



Полицейские установили, что 16-летний студент ударил 17-летнего парня. Поле чего тот достал нож. По словам медиков, он получил непроникающие ножевые ранения. Состояние здоровья пострадавшего- удовлетворительное.



С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.