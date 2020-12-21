Газета Вечерний Харьков обеспечивает жителей Харькова наиболее полной и взвешенной информацией о жизни региона. Мы стремимся быть лидерами в сегменте информационных и общеполитических региональных изданий.

В ситуации, когда по всей стране закрываются печатные издания, газета «Вечерний Харьков» остается с читателями.Бумажная версия продолжает выходить в прежнем режиме – по вторникам, четвергам и пятницам. Мы, как и прежде, будем информировать вас о событиях в стране и в Харьковской области, рассказывать, как выйти из той или иной ситуации, помогать решать проблемы и отвечать на животрепещущие вопросы.К сожалению, сейчас схема распространения газеты изменилась – не работают киоски и раскладки в метро. Теперь приобрести «Вечерний Харьков» в розницу можно только в отделениях «Укрпошти».А самый надежный способ всегда быть в курсе событий – подписаться на наше издание в любом почтовом отделении. Подписка доступна на 1, 3, 6 или 12 месяцев.