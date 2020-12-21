Главным событием в 2020 году украинцы называют пандемию коронавируса

Такие результаты получили после опроса, проведенного Фондом Деминициативы им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, пишет НВ.



43% украинцев назвали событием года пандемию коронавируса, при этом оценили ее как негативное событие.



Только 16% респондентов назвали положительными те события, которые они считают главными событиями года. Для сравнения, в 2019 году главные события года считали положительными 58% украинцев, речь шла о парламентских и президентских выборах.



45% украинцев считают, что пандемию удастся побороть, а 46% имеют противоположное мнение.



Что касается ожиданий украинцев на 2021 год по развитию социально-экономической ситуации в стране, то они преимущественно негативные.



Опрос проводился с 5 по 13 декабря. Было опрошено 2004 человек методом интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

