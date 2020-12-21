Официальная информация уточняется

Об этом сообщили в телеграмм-канале очевидцы.

"Труп на Ньютона", -написано в сообщении

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