В Русской Лозовой три дня назад пропала девочка, нашли ее на вокзале в Харькове

Как сообщили в полиции, 18 декабря в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Русская Лозовая Дергачевского района. Женщина заявила, что ее 12-летняя дочь 17 декабря около 13:00 покинула дом и не вернулась. На поиски девочки был ориентирован личный состав полиции.



20 декабря около 20:30 сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции заметили девочку в переходе станции метро "Холодная Гора". Все эти дни ребенок ночевал на вокзале. По словам подростка, она ушла из дома из-за недопонимания в семье.



Полицейские провели профилактическую беседу с девочкой, относительно ее матери составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.