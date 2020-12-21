Полицейские Харьковской области разоблачили телефонного мошенника, который выманивал деньги у 81-летнего мужчины

По данным полиции, 17 декабря злоумышленник позвонил пенсионеру и сообщил, что его сын якобы попал в ДТП, находится в больнице, нуждается в медицинской помощи и дорогостоящем лечении. Вскоре к пенсионеру пришел неизвестный мужчина, которому он отдал 30 000 гривен и золотые кольца.



Установлено, что злоумышленником оказался 35-летний безработный житель Луганской области. Его задержали полицейские на улице 23 Августа и изъяли вещественные доказательства.



Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.



