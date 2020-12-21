Такой приговор вынес Зачепиловский районный суд Харьковской области

По информации суда, ночью 3 августа 2020 года обвиняемый зашел на территорию домовладения, с применением физической силы открыл дверь в дом и зашел внутрь. В спальной комнате мужчина увидел женщину, которая спала, снял с себя одежду и лег на кровать. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую, угрожал ей физической расправой и изнасиловал.



На суде мужчина признал свою вину.



Суд признал его виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 162, ч.1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, назначив наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.