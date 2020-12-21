В Харьковской области с 15 по 19 декабря разоблачили шесть случаев нарушения правил рыболовства и запрета на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах

По информации рыбоохранного патруля в Харьковской области, также нарушения были зафиксированы на Оскольском водохранилище вблизи поселка Лесная Стенка Купянского района.



На виновных лиц составлены протоколы по ч. 3 ст. 85 КУоАП.



"Рыбалка в запрещенный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям и только на орудия лова, где размер крючка не должен быть больше №10 по отечественной классификации. Нарушителей правил рыболовства могут привлечь к административной ответственности по ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушения", — говорится в сообщении.