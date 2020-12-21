С начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ заболело 2,3% населения

В Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю упала на 9%, сообщили в областном лабораторном центре.



Показатель заболеваемости с 14 по 20 декабря составляет 194,11 на 100 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 54,6%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы 58 человек, из них 49 (84,5%) детей.