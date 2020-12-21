В частности покрасить планируют фонтан "Слоники"

"Центральный парк культуры и отдыха им. Горького" обяъвил тендер на закупку услуг по художественному оформлению



В частности тендер объявлен на покраску стен, башни и части помещений семейного развлекательного центра, стен Комнаты ужасов и фонтана "Слоники".



В техническом задании указано, что материалы и техника восстановления художественной росписи должны соответствовать погодно-климатическим условиям города. Краска не должна менять цвет и качество под воздействием УФ-излучения и осадков. Работы должны быть выполнены до 1 августа 2021 года.



Предполагаемая стоимость услуг - 1,7 млн грн.

Тендерные предложения можно подать до 4 января, а аукцион начнется 5 января.

