Погибшим оказался 64-летний мужчина без определенного места жительства
По данным полиции тело мужчины было обнаружено сегодня утром, 21 декабря в реке Немышля на Салтовке.
Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причины смерти.
Открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 115 Уголовного Кодекса Украины.
Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причины смерти.
Открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 115 Уголовного Кодекса Украины.