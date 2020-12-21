Погибшим оказался 64-летний мужчина без определенного места жительства

По данным полиции тело мужчины было обнаружено сегодня утром, 21 декабря в реке Немышля на Салтовке.



Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причины смерти.



Открыто уголовное производство по ч. 1. ст. 115 Уголовного Кодекса Украины.